Sem en Yari (5) brengen oudere dorpsgenoten een lieve kerstgroet: ‘Al zeshonderd kaartjes in de bus gedaan’

Dat doen de twee vriendjes al voor het derde jaar. Het idee is ontstaan toen Sems moeder Eline was opgenomen vanwege een eetstoornis. ,,Mijn moeder is toen een actie gestart, waarbij ze mensen heeft gevraagd kaartjes naar mij te sturen’’, vertelt ze. ,,Ik heb er toen wel drie- tot vierhonderd gekregen. Dat was zo'n cadeautje. Een kaartje krijgen doet veel met eens mens, zeker in deze tijd.’’

Mensen zijn blij

Daarom gaan zoontje Sem en zijn vriendje Yari nu al dagen op pad om zoveel mogelijk oude mensen in Krabbendijke een kerstkaartje met een lieve tekst te bezorgen. En daar zijn veel mensen blij mee. Voor het eerst staan de adressen van de 5-jarige jongens nu ook in de kaartjes die ze bezorgen. ,,Heel veel mensen hebben al een kaartje teruggestuurd’’, zegt Eline. ,,Er is zelfs snoep in de brievenbus gestopt.’’ Yari's moeder Nelleke vertelt: ,,Vorig jaar heeft een mevrouw aan heel veel mensen gevraagd wie nou toch die Sem en Yari waren. Maar ze kwam er niet achter. Daarom hebben we onze adressen er dit jaar maar in gezet.’’

In de voorgaande jaren bezorgden de twee vriendjes twee- tot driehonderd kaarten, vooral bij flats en verzorgingshuizen. Maar nu hebben de jongens zoveel nog ongebruikte kaarten gekregen (bijvoorbeeld van mensen die er een paar over hadden) dat ze al zeshonderd mensen in Krabbendijke blij hebben kunnen maken. Bovendien zijn ook op de school van de jongens, De Zevensprong, kerstkaarten gemaakt die ze kunnen bezorgen. Maar hoe weten Sem en Yari dan waar oude mensen wonen? Dat is een beetje gokken. ,,Maar meestal kun je het wel zien aan bijvoorbeeld de gordijnen of de bloemen voor het raam’’, zegt Eline.

Denken aan je medemens

Beide jongens zeggen het leuk te vinden om de kerstkaartjes te bezorgen. En dat geldt ook voor hun mama's, die natuurlijk meehelpen. ,,We zien wel hoe lang ze het nog leuk vinden’’, zegt Nelleke. Zij en Eline zijn in elk geval trots op hun jongens. ,,Het is goed dat ze al op jonge leeftijd leren dat het goed is om aan je medemens te denken’’, besluit Eline.

Ongebruikte kerstkaartjes die de jongens kunnen voorzien van een mooie tekst en kunnen bezorgen bij oude mensen in het dorp zijn nog welkom. Ze kunnen worden afgegeven aan de Hinkelingestraat 21 in Krabbendijke.