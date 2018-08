Selfie (bis)

Een van de eerste vakantietochten die ik maakte, was er een die me vanuit Vlissingen naar Knokke voerde. Knokke was het buitenland. Mijn vader had een paspoort waar ook mijn naam in stond. We gingen per fiets, hij op zijn herenfiets met fietstassen waar een fles limonade en boterhammen ingingen; ik op mijn rode doortrappertje. Het was al spannend om de veerboot naar Breskens op te gaan en dan naar Vlissingen te kijken dat steeds kleiner werd. En onderweg zag je nog een boei of een meeuw. Bij Breskens begon de echte fietstocht. Knokke was ver, maar ze hadden er lekker wafelijs en de zee leek anders dan in Vlissingen en er was geen overkant te zien, al moest in de verte Engeland liggen. De terugreis was niet niks. Mijn vader moest me hele stukken duwen.