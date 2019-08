Seksspeeltjes betaald, nooit geleverd: klanten failliete Pabo voor 300.000 euro gedupeerd

Stank in Goes en omstreken: zoete chemische lucht en rotte eieren

6:55 GOES - Meerdere Zeeuwen hebben donderdagavond last gehad van een stanklucht in Goes en omgeving. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kreeg in een half uur 15 meldingen binnen. De VRZ vermoedde dat het om mest ging, maar kon na onderzoek geen precieze oorzaak aanwijzen.