Seasun Kapelle heeft ambitieuze bouwplannen; 128 appartementen voor 256 arbeidsmigranten

De 128 appartementen, elk voor twee personen, worden verdeeld over dertien losstaande appartementencomplexen. Sommige zijn twee lagen hoog (7 meter), andere drie lagen (10 meter). Maar alle gebouwen komen aan de Kreekweg tussen de kassen bij Seasun te staan. Met op iedere woonlaag vier appartementen met zelfstandige voorzieningen. Compleet dus met keuken, sanitair en witgoed.

Quote De mensen die we graag willen hebben moeten het hier ook naar hun zin hebben Jeroen Steenbrink, Directie Seasun

Volgens het Kapelse bedrijf is de nieuwbouw nodig om aan goed gemotiveerd (tijdelijk) personeel te komen. De personeelsbehoefte is onder meer door uitbreiding in 2016 gegroeid en daarbij wordt het voor Seasun steeds moeilijker om goede huisvesting te vinden binnen een acceptabele straal. De teler heeft in de winter 200 medewerkers in dienst voor de productie. Vanaf maart loopt dat aantal op naar 550. Dat zijn voornamelijk buitenlandse productiemedewerkers. En die moeten ergens kunnen wonen.

Op dit moment heeft Seasun wooneenheden staan, ook op het eigen terrein. Daar kunnen 110 medewerkers in verblijven. Seasun benadrukt dat alle bewoners werkzaam zijn en zullen zijn bij het bedrijf. Verder zijn er afspraken over een fulltime beheerder met een wekelijks spreekuur, een strikte bewonersregistratie en beveiliging door een beveiligingsbedrijf.

In plaats van tijdelijke wooneenheden

Seasun presenteerde de plannen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Kapelle. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw de bestaande woonunits vervangt. Dat zou in twee fases moeten gebeuren, zodat de huidige bewoners niet hoeven te verkassen. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden aangepast. En daar gaat de gemeenteraad over.

Want in de huidige situatie mag Seasun maar 150 mensen huisvesten op eigen terrein. In eenheden met een bouwhoogte van maximaal 3 meter en met een maximaal oppervlak van 3200 vierkante meter. Dat moet in het bestemmingsplan worden aangepast naar een maximum van 256 mensen en een bouwhoogte van 7 en 10 meter. Ook het bouwvlak moet groter worden.

Zienswijze en beroep

Het bestemmingsplan zal door de gemeente worden gepubliceerd en digitaal te raadplegen zijn via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen mag daarop, binnen zes weken na publicatie, een zienswijze (bezwaar) indienen. De gemeente zal dan beoordelen of die zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast en het college verleent de omgevingsvergunning. Dan kan alsnog iedereen die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen bij de Raad van State.

Volledig scherm De huidige woonunits van Seasun die in 2011 zijn neergezet om tijdelijk buitenlandse seizoensarbeiders onder te brengen. De teler vindt het nu tijd om wat beters, wat groters en wat definitievers te bouwen om aan personeel te komen. © Willem Mieras