Seafarm in Kamperland is de eerste viskwekerij ter wereld die voor platvis het duurzame ASC-keurmerk binnenhengelt: ‘Daar zijn we apetrots op!’

Dave en zijn vader Adri Bout kweken al 25 jaar de platvis tarbot in een bedrijfspand aan de Jacobahaven in Kamperland. In de natuur vissen ze alleen nog op mesheften, maar wel zo duurzaam mogelijk. De zeevisserij op tong, schol, kabeljauw en garnalen hebben ze al lang geleden vaarwel gezegd. Dat de Zeeuwse pioniers in viskweek op land het ASC-certificaat voor platvis binnen hebben gesleept, is een kroon op het noeste werk dat ze in hun milieuvriendelijke kweek en bedrijfsvoering steken.