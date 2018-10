Scooterrijders mishandelen en bedreigen duo in Breskens

Burgemees­ter Delhez zwaait af op 21 november

13:22 WISSENKERKE - Burgemeester Marcel Delhez neemt op woensdag 21 november afscheid van Noord-Beveland. Dat gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering. Deze bijeenkomst, die helemaal in het teken staat van zijn vertrek, begint om 16.00 uur. Omdat de ruimte in de raadszaal beperkt is, is deze bijeenkomst alleen toegankelijk voor genodigden.