Schuldeisers Thermphos vorderen samen 130 miljoen euro

18:19 BRUINISSE - Zakgeld krijgt Anne Jumelet uit Bruinisse nog niet. Maar de handtekening van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft ze al wel te pakken. De minister gaf maandag een lesje over geld op Anne’s school obs De Meerpaal in Bruinisse. En Anne, die zelf in groep 6 zit, greep haar kans.