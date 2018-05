Schuld van 300 miljoen? Geen probleem

Manda Heddema wil nog wel dertig jaar door met De Koperen Tuin in Goes

22 mei GOES - Of ze misschien een lijstje kan aanleveren met haar favoriete boeken van de afgelopen dertig jaar. 'Ja, hoor!' Een paar dagen later volgt een mailtje. Het valt toch tegen. 'Het is bijna onbegonnen werk', schrijft Manda Heddema. 'Ik heb in die tijd ongeveer 3500 boeken gelezen. Ga daar maar eens uit kiezen.'