Schrikbarende stijging aantal Zeeuwen met huidkanker

Zeeland is de provincie met de meeste zonuren, waterrijk en telt vele stranden en dat is terug te zien in het aantal mensen met huidkanker. ,,In onze poli zien we een flinke toename '', vertelt dermatoloog Annemie Galimont van Dermateam Zeeland. ,,Steeds meer mensen hebben huidkanker of voorlopers daarvan en we verwachten dat dit in de toekomst zeker blijft stijgen.''