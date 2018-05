Schrijver waagt zich aan opmerkelijke theorie: 'Incident Beekse Bergen is promotiestunt'

Kunstena­res Andrea Éva Győri: Ook zonder borsten voel ik me best oké

9:00 MIDDELBURG - In het werk van de Hongaarse kunstenares Andrea Éva Győri speelt het lichaam altijd een belangrijke rol. De kunst die ze nu toont in de Vleeshal in Middelburg gaat over de borstkanker die ze vorig jaar kreeg. ,,Ik vind dat vanzelfsprekend. Zoiets kun je niet wegstoppen."