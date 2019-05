Schrijver Rob Ruggenberg adviseert scholieren in Koudekerke: ‘Wees lief voor je hersenen en lees’

Rob Ruggenberg verzekert leerlingen van groep 8 van christelijke basisschool ’t Klinket in Koudekerke dat lezen niet alleen leuk is, maar hen ook vooruit helpt in de wereld. Noa van den Doel (12) hoefde hij niet te overtuigen. Zij zorgde er voor dat de populaire schrijver van jeugdboeken op een doordeweekse vrijdag naar Koudekerke is gekomen om over zijn werk en zijn boeken te vertellen.