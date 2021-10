Schrijven hielp Rinus Spruit door een rouwperiode: ‘Dit boek voelt als je kind’

Over die titel moeten we het even hebben. Rinus had zelf in zijn hoofd: 'De verlossingen van Smallegange'. Hij zegt: ,,Ik heb het opgezocht in de bibliotheek. Je vindt duizenden titels met het woord 'verlossing'. Meestal zijn dat zware werken over religie en zonde. Het meervoud, 'verlossingen’, kom je in de titels van romans vrijwel niet tegen. Voor mijn boek is het meervoud toepasselijk. Vroedmeester Jacob Smallegange doet in de negentiende eeuw immers verlossingen, hij staat vrouwen bij bij de bevalling. En er zijn meer verlossingen in het boek. Smallegange observeert de bevalling van een kat in de bedstede. Nog een verlossing: de hoofdpersoon wordt verlost van zijn rouwdepressie. Al met al vond ik dus dat ik best een leuke titel voor mijn nieuwe boek had."