Schrijf je nu in voor een gratis rondvaart door de haven

Compensa­tie bij stremming tunnel? De Wester­schel­de­tun­nel begint er niet aan

15:35 BORSSELE - De NV Westerscheldetunnel peinst niet er over bestuurders die bij een ongeluk in of op de weg naar de tunnel in de file staan te compenseren voor geleden tijdverlies. Dat zegt tunneldirecteur Harald Schoenmakers in een reactie op vragen van de Partij voor Zeeland.