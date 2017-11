Schrijf de Zeeuwse toekomst

Laten we met zijn allen bouwen aan een 'Zee-land-schap', dat een voorbeeld kan zijn voor deltagebieden overal ter wereld. Hoe we dat het beste kunnen doen, is de prijsvraag waarmee het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) zijn 250-jarig bestaan in 2019 kleur geeft. Iedereen die denkt te weten hoe Zeeland de toekomst het beste tegemoet kan treden, wordt uitgenodigd daarover een verhaal in te zenden. Het KZGW viert het jubileum over ruim anderhalf jaar met symposia, diverse exposities, publicaties en een concert. Omdat prinses Beatrix beschermvrouwe is, hoopt het Genootschap op koninklijke aandacht. De prijsvraag over de toekomst van Zeeland is onderdeel van de festiviteiten. Vanaf de oprichting in 1769 tot 1858 schreef het Genootschap 129 prijsvragen uit over kwesties die met Zeeland te maken hadden.