Schrappen van fietspaden heeft geen gevolgen voor stempel 'vijfsterren fietsprovincie'

Moskeeën overwegen stappen tegen boerkaver­bod

9:37 Moskeekoepels uit Zeeland en Brabant, Den Haag en Rotterdam leggen zich niet neer bij het Nederlandse boerkaverbod. Ze onderzoeken of het haalbaar is hun beklag te doen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Juristen bekijken of een gang naar het hof kansrijk is.