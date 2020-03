Schrappen buitenlandreizen en regels voor stages: Scalda en HZ hebben handen vol aan coronavirus

Óf naar school, óf stage

Van halflege klassen heeft Scalda nog geen last. ,,We hadden vandaag 228 zieken, op een totaal van zo’n 8500 studenten", zegt De Bruijn. ,,Dat is net zoveel als anders, in deze tijd van het jaar. De meeste zieken komen uit Zeeland. Dus van verscherpte regels in Noord-Brabant, waar veel van onze studenten vandaan komen, merken we weinig.”

Stage in Milaan

Bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen is het druk met telefoontjes. ,,Veel Brabanders bellen met de vraag ‘wat is verstandig?’”, zegt woordvoerder Bert Schollema. ,,Wie zich prima voelt, mag komen. Halflege klassen heb ik vandaag niet gezien. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. En wie vragen heeft, mag altijd bellen. We hebben goed contact met de studenten die in het buitenland verblijven. We hebben een jongen die stage loopt in Milaan. Hij voelt zich goed en we hebben afgesproken dat hij daar voorlopig blijft.”