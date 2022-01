Schouwse klimaatgroep krijgt laatste pluim van provincie

Act as One is een projectgroep van bezorgde bewoners maar ook van klimaatstichtingen en het Watersnoodmuseum. Het doel is de gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie bewuster maken van klimaatverandering. Dat doet de klimaatgroep onder meer met een animatiefilmpje waarin kinderen de hoofdrol krijgen, want ‘voor hen doen we het’. Het filmpje is al 1,2 miljoen keer bekeken en is vertoond op de klimaattop in Glasgow. ,,Wij hebben op een gegeven moment Frans Timmermans benaderd, maar we kregen geen reactie. Later zagen we het bij de klimaattop, dus heeft hij het toch gelezen. Alleen hebben ze dat niet tegen ons gezegd”, zegt Remko Delfgaauw die namens de organisatie het compliment in ontvangst neemt.