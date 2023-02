Schouwen-Duiveland doet aangifte voor uraniumbrief: ‘Valsheid in geschrifte’

Inwoners van Burgh-Haamstede vonden vanmorgen een ‘officiële’ brief in de bus waarin staat dat de gemeente Schouwen-Duiveland, de provincie Zeeland en elektriciteitsproducent EPZ in Borssele een uraniummijn in de buurt willen openen. Die brief is nep, laat de gemeente Schouwen-Duiveland op haar website weten. De gemeente gaat aangifte doen wegens valsheid in geschrifte.

Quote Ik kan mij niet voorstel­len dat het dorp wordt afgebroken daarvoor Arie Bontekoe, inwoner Burgh-Haamstede

De brief is huis-aan-huis verspreid in Burgh-Haamstede, meerdere mensen hebben hem ontvangen en hebben er melding van gedaan bij de gemeente. Arie Bontekoe ontving ook zo'n brief. Hij woont in de Platboslaan, een rustige straat in Burgh-Haamstede en zag een onbekende in de straat lopen die wat in de brievenbus stopte. ,,Het was om een uur of negen. Ik vond een dichtgeplakte enveloppe in de bus, maakte hem open en begon te lezen. Ik dacht gelijk, dit kan niet waar zijn. Dit is wel een heel slechte 1 aprilgrap.” Bontekoe trapte er dus niet in. ,,Maar ik dacht wel, misschien veroorzaakt dit onrust bij mensen."

Doelstelling onduidelijk

Wat het doel is van de brief, is nog onduidelijk. ,,Ik snap de doelstelling niet", zegt Bontekoe. Hij vreest niet dat er inderdaad uranium gaat worden gewonnen in zijn dorp: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat het dorp wordt afgebroken daarvoor. Wel is er ooit geologisch onderzoek geweest in de jaren 60, waarbij is aangetoond dat er inderdaad uranium in de bodem zit bij Burgh-Haamstede.”

Volledig scherm De verspreide brief. © PZC

De briefschrijver, die anoniem is, heeft de logo's van EPZ, de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland boven de brief gebruikt. De provincie schaart zich daarom achter de reactie van de gemeente Schouwen-Duiveland over de aangifte en laat ook weten dat wat in de brief staat onzin is. Beide partijen benadrukken dat geen uranium gewonnen gaat worden in het gebied.

‘Dorp ontruimd voor uraniummijn’

In het schrijven wordt eerst de suggestie gewekt dat er weleens een uraniummijn zou kunnen komen. Om mijnbouw mogelijk te maken, zouden mogelijk ‘delen van het dorp onteigend en ontruimd moeten worden’, zo staat in de brief.

Aan het eind van de brief wordt duidelijk dat de opsteller vooral een punt wil maken over de gevolgen van uraniumwinning in de landen waar Nederland het vandaan haalt. ‘Wees gerust; dit gaat niet echt gebeuren', staat er. ‘We gaan voor het goedkoopste uranium en dat halen we uit Niger of Kazachstan. De dorpen zullen dáár verdwijnen en het radioactieve mijnafval zal dáár blijven. Wie daar leeft...heeft pech. Energieonafhankelijk worden klinkt leuk maar niet als we er te veel last van hebben.’

Volledig scherm De brief beslaat twee kantjes © PZC