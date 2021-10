Schouwen-Duiveland bij wereldwijde top-100 meest duurzame toeristische trekpleisters

Act as One vestigt aandacht op zeespiegel­stij­ging: ‘Als we niets doen, gaat dit eiland verloren’

5 oktober ZIERIKZEE - Mike Koolmees giet nog wat water tegen de vier pootjes waarmee hij de informatiezuil van Act as One stevig in beton heeft verankerd boven aan de trap van parkeerterrein Havenpoort. ,,Er zat een beetje vuil op het paneel.”