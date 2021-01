Schouderklopjes voor vijf Zeeuwen die net een stapje extra zetten

videoEMMADORP - Een café-eigenaar, een eindexamenscholier, een expert in kusttoerisme, een student die tijdelijk bij een huisartsenpost aan de slag ging en een verpleegkundige die de schouders zette onder de opvang van coronapatiënten in het Buurtzorgpension in Zierikzee. De provincie gaf ze vrijdag alle vijf een schouderklop.

En ook alle Zeeuwen die zich in de pandemie voor elkaar hebben ingezet en de samenleving aan de praat hielden, kregen vrijdag lof toegezwaaid in een videoboodschap van commissaris van de Koning Han Polman. In het YouTube-filmpje worden ook de vijf geselecteerde Zeeuwen gecomplimenteerd:

Boegbeeld Groot-Saeftinghe

Anita Pijpelink reikt het Zeeuwse compliment uit aan Gina Poppe van café Het Verdronken Land in Emmadorp.

Uitbaatster Gina Poppe van café Het Verdronken Land in Emmadorp is één van de vijf die een Zeeuws Compliment ontving. Gedeputeerde Anita Pijpelink deed dat persoonlijk in het door de lockdown gesloten café. Volgens haar geeft Poppe de regio ‘een gezicht’, onder meer als boegbeeld van het Grenspark Groot-Saeftinghe.

Brief aan vierduizend scholieren

Examenscholier Mitchell Warmenhoven schreef op verzoek van de provincie een brief aan 4000 Zeeuwse eindexamenscholieren. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat complimenteerde hem er vrijdag officieel mee.

Mitchell Warmenhoven uit Koewacht beleefde een bijzonder eindexamenjaar. Geen uitgebreide diploma-uitreiking en ook geen scholierenfeestjes. Wel les op afstand. Reden om scholieren en zeker die eindexamen deden een hart onder de riem steken. Bovendien ontpopte hij zich als ambassadeur van Zeeland door 4000 scholieren een brief te schrijven over de aantrekkelijke kanten van de provincie. Die inzet leverde hem vrijdag een Zeeuws Compliment op dat gedeputeerde Jo-Annes de Bat persoonlijk afleverde.

Energie in toeristensector

Gedeputeerde Dick van der Velde reikt in Goes het Zeeuws Compliment uit aan Diana Korteweg Maris, projectmanager voor het Kenniscentrum Kusttoerisme.

In Goes trof gedeputeerde Dick van der Velde projectmanager Diana Korteweg Maris, projectmanager bij het Kenniscentrum Kusttoerisme. Ze stak veel werk in een systeem dat het aantal gasten in de toeristische verblijfsaccommodaties registreert. Ook stak ze veel energie in enquêtes en rapporten over de effecten van de coronacrisis op de toeristische sector.

Veilige opvang coronapatiënten

Verpleegkundige Stefanie Debbaut krijgt een Zeeuws Compliment van gedeputeerde Harry van der Maas.

Ook Stefanie Debbaut kreeg een pluim. De hbo-verpleegkundige zorgde ervoor dat in het Buurtzorgpension Zierikzee coronapatiënten op een veilige manier konden worden opgevangen. Ondanks een tekort aan personeel en het nodige ziekteverzuim kreeg ze het rooster telkens toch rond. Desnoods sprong ze zelf bij en ze zou het zo weer doen. Gedeputeerde Harry van der Maas prees haar vrijdag persoonlijk voor haar tomeloze inzet.

Spontane handen voor de zorg

Student geneeskunde Anna le Clerq ging in de pandemie tijdelijk aan de slag bij een huisartsenpost. Gedeputeerde Harry van der Maas gaf haar daarvoor vrijdag het Zeeuws compliment.

Een Zeeuws Compliment was er verder voor student geneeskunde Anna le Clerq uit Koudekerke, die nu werkt op de Covidafdeling van het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Zij meldde zich spontaan aan bij een speciaal ingerichte huisartsenpost voor mensen met luchtwegklachten. Zo hielp ze mee om de werkdruk te verlichten. Als het nodig is, doet ze het nog eens. Een mooi voorbeeld van ‘extra handen voor de zorg’, vindt gedeputeerde Harry van der Maas. ,,Dat jongeren dit doen in deze moeilijke tijd is een compliment waard.”