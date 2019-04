Schoten gelost bij ruzie op Stadhuisplein Vlissingen

Zeeuwse fietsver­huur­ders slaan handen ineen

17:32 RENESSE - Zes Zeeuwse fietsverhuurbedrijven hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijk digitaal verhuurplatform op te zetten: Zeeuws Fietsverhuur. Zo kun je straks in heel Zeeland pick-up points vinden om een fiets te huren en weer in te leveren. Voor bijvoorbeeld een fietstocht van Goes naar Zoutelande, of van Domburg naar Renesse.