Schoonmaak van fosforfabriek Thermphos gaat goed

De laatste wagons met zuivere fosfor zijn medio augustus van het terrein vertrokken, vertelde gedeputeerde Jo-Annes de Bat vrijdag in de Statencommissie Bestuur. Daardoor is het risico voor werknemers aanzienlijk afgenomen. De medische dienst is om die reden al afgeschaald. Bij de Veiligheidsregio Zeeland is een aanvraag ingediend om ook de brandweer af te schalen. Die is al jaren 24 uur per dag paraat op het terrein.