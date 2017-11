Schoonmaak Thermphos gaat elke Zeeuw zo'n 72 euro kosten

,,Enerzijds is het een moeilijk besluit vanwege de impact van de financiering", vatte Statenlid François Babijn (Partij van Zeeland) samen. ,,Anderzijds is het makkelijk: we kunnen niet anders dan hiermee instemmen."

In augustus kwam Samsom, die was aangesteld door de toenmalige minister van financiën Jeroen Dijsselbloem, met een advies om de patstelling rond de sanering van de voormalige fosforfabriek in Vlissingen-Oost te doorbreken. De provincie had er al 14 miljoen euro ingestopt, havenbedrijf Zeeland Seaports - eigenaar van het terrein - probeerde zoveel mogelijk buiten schot te blijven en het Rijk gaf helemaal niet thuis.

Duurder

Samsom stelt voor een streep te trekken onder wat tot dusver is gedaan en daarmee alle juridische haarkloverijen te beëindigen en naar de toekomst eensgezind op te trekken. Dat betekent dat zowel het Rijk, ZSP als de provincie 27,7 miljoen euro bijdragen om het resterende gat van 83 miljoen euro te dekken. Vrijwel alle partijen vinden dat niet eerlijk, maar wel pragmatisch. Het wordt als winst gezien dat Samsom het Rijk aan boord heeft gehaald, zij het voor een te laag bedrag. ,,Niet de gerechtigheid", aldus Hannie Kool (CDA), ,,wel de redelijkheid." Als het plan van Samsom niet wordt overgenomen, besefte iedereen, zal de sanering uiteindelijk nog duurder uitvallen.

De provincie is straks in totaal 42 miljoen euro kwijt aan de schoonmaak van het failliete bedrijf. Voor het Rijk zou het 'peanuts' zijn geweest om 15 miljoen extra bij te dragen, betoogde Kees Bierens (VVD), terwijl dat bedrag voor het armlastige Zeeland van grote betekenis zou zijn. Want de vrees is dat de Zeeuwse begroting door Thermphos op slot gaat, terwijl juist een begin is gemaakt met het advies van oud-premier Jan Peter Balkenende om de Zeeuwse economie te versterken. ,,Het beetje lucht dat Balkenende heeft gegeven, wordt in één keer uit onze longen geslagen", zei Jan Henk Verburg (ChristenUnie).

Hoop op meevallers

Vincent Bosch (PVV) noemde het 'onverteerbaar voor onze inwoners om zoveel geld in een bodemloze put te storten'. Volgens hem kost Thermphos 72,50 euro per Zeeuw, die er niets voor terugkrijgt. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wees hem erop dat het besluit wordt genomen om de omgeving veilig te maken.

Zowel De Bat als de Staten hopen nog wel op meevallers. Samen met het Rijk wordt geprobeerd om nog financiële steun uit Europa te krijgen. En het nieuwe kabinet heeft 900 miljoen euro klaarliggen voor knelpunten in de regio. Daarbij is Zeeland expliciet genoemd. De Bat: ,,Dat is niet voor niks. We gaan hierover snel met minister Schouten om tafel."