Schoolplein De Poeljeugd verandert even in muzieklokaal

De Reu is ambassadeur van het project Meer Muziek in de Klas, en bracht ook een bezoek aan de Fransiscusschool in Middelburg en De Rank in 's-Gravenpolder. Door te trommelen op emmers, potten, en pannen werd de kinderen duidelijk dat muziek best toegankelijk is. De Reu: ,,Ik begon zelf ooit met drummen op de vuilnisbak."