Schoolkosten: 'Rijksbijdrage gaat al op aan de boeken'

,,Zonder de bijdragen van ouders zou de school een stuk minder leuk en gezellig worden", zegt Paula de Nooijer, hoofd bedrijfsvoering van de Pontes Scholengroep. ,,Als ouders structureel niet zouden betalen, zouden we uitstapjes naar de Tweede Kamer of een museum niet kunnen organiseren. Leerlingen kunnen nu gratis printen, maar als we geen inkomsten van ouders zouden hebben, zouden we per printje geld moeten vragen."

Voorbeeld



Introductiedag havo 2 SSG Nehalennia, Middelburg

Kosten:

-Huur accommodatie gemeente Middelburg 150 euro

-QuiVive sport en spellen 2.057 euro

-EHBO Middelburg 55 euro

-Catering 257,22 euro

Totaal exclusief personele kosten 2.519,22 euro



Inkomsten uit ouderbijdragen:

- Bijdrage per leerling 15 euro

- Totaal van 82 leerlingen: 1.230 euro



Met het geld dat scholen van de overheid ontvangen, kunnen ze de huisvesting, de boeken en de docenten betalen, maar voor extra voorzieningen blijft weinig over. Arjen Mondeel, hoofd bedrijfsvoering van de Mondia Scholengroep (Scheldemond College Vlissingen en SSG Nehalennia Middelburg): ,,Voor leermiddelen ontvangen we 306,88 euro per leerling. Maar een gemiddeld boekenpakket kost al 300 euro. Van het geld voor de leermiddelen kunnen we dus net de boeken betalen. Als je de school heel sober draait, kom je net uit met de bekostiging. Maar we willen ons als school onderscheiden, leuke dingen doen met leerlingen en de school veilig houden. Daarom vragen we een bijdrage van ouders."

De bijdrage die ouders betalen is volgens de scholen in veel gevallen fors lager dan de werkelijke kosten. Op het Goese Lyceum wordt ongeveer driekwart van de kosten gedekt door de vrijwillige ouderbijdragen; de rest legt de school zelf bij. Op de Nehalennia en het Scheldemond College is het niet anders. Mondeel geeft een voorbeeld: ,,Voor een schoolreis vragen we 35 euro, maar als je een bus huurt kost dat al 15 euro per leerling en de entree van de Efteling is 32,50 euro."

Toezicht

De Mondia Scholengroep laat ouders meebetalen aan extra toezicht. ,,We besteden meer aandacht aan absentencontroles: we hebben veel contact met de ouders van leerlingen. Dat is niet verplicht, maar dat vinden we wel belangrijk", legt Mondeel uit. De scholengroep bekostigt er ook camera's op gebouwen, een omroepinstallatie en extra conciërges mee. De kosten van het extra toezicht liggen fors hoger dan de bijdrage die aan ouders gevraagd wordt. ,,Zij bewaken de rust en orde in de school. De werkelijke kosten van het toezicht zijn veel hoger. We krijgen 10.000 euro van ouders, maar één camera kost al een paar duizend euro, en een extra conciërge kost 40.000 euro per jaar."

Alle scholen verhuren kluisjes aan leerlingen, maar de kosten voor ouders verschillen flink. Het Ostrea Lyceum in Goes verhuurt de kluisjes voor 9 euro per schooljaar, terwijl de Terneuzense scholen SSG De Rede en het Zeldenrust-Stee-lant College (ZSC) 17,50 euro vragen. ,,De werkelijke kosten liggen hoger dan de inkomsten", laat woordvoerder Chris Dreves van De Rede weten. ,,De elektronica waarmee leerlingen hun kluis ontgrendelen is niet meegerekend." De school wil geen inzage geven in het kostenplaatje van de lockers.

Schade

Het ZSC laat weten dat de kluisjes 140.000 euro kosten en tien jaar meegaan. Dit schooljaar ontving de school 24.500 euro aan kluishuur. In tien jaar zou de school dus bijna tweeënhalve ton aan inkomsten voor de kluisjes hebben: dat is ruim een ton meer dan de kosten. Volgens woordvoerder Ellen de Winde zijn de inkomsten lager, omdat de kluishuur voorheen lager was en minder leerlingen een kluis huurden. ,,Zeer waarschijnlijk zijn ook nog kosten gemaakt voor schade en het vervangen van sloten." Het ZSC kan niet inzichtelijk maken hoe het huurbedrag van 17,50 euro tot stand gekomen is.

Ouders die de vrijwillige bijdrage niet willen of kunnen betalen, lopen het risico dat hun kroost uitgesloten wordt van bepaalde voorzieningen. Peter-Paul Roozen, directeur bedrijfsvoering van het Zwin College in Oostburg: ,,Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, krijgen geen fotojaarboek. En als de bijdrage niet betaald is, kunnen leerlingen ook geen gebruikmaken van de laptops in de mediatheek. Alleen als het écht nodig is voor het onderwijs, dan wel." Roozen spreekt over een uitzonderlijke situatie, zegt hij. ,,Meer dan 95 procent van de ouders betaalt de ouderbijdrage."

Leerlingpas

In de vrijwillige ouderbijdrage van het Reynaertcollege zitten bijdragen voor schoolfeesten en activiteiten. ,,Als ouders voor die onderdelen niet betaald hebben, dan kunnen leerlingen niet deelnemen. Aan de hand van de leerlingpas kunnen we zien of een leerling een activiteit mag bezoeken", zegt Peter Winters. Voor ouders die de bijdrage echt niet kunnen betalen, is de school coulant. ,,Dan vinden we een oplossing."

Andere scholen zeggen dat alle voorzieningen voor iedereen zijn, ongeacht de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Carin Biesterbosch, rector van het Pontes Goese Lyceum: ,,Wij manen niet op de vrijwillige ouderbijdrage. Iedereen krijgt alles."

De PZC besteedt deze week in een korte serie aandacht aan de schoolkosten die ouders van leerlingen in het middelbaar onderwijs betalen. Morgen deel 3.