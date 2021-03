Schoolkinderen zorgen voor meer drukte in Zeeuwse teststraten

Tolvrije tunnel komt hoe dan ook dichterbij, maar of het voor 2033 lukt?

9 maart TERNEUZEN - Het is gelukt. Vrijwel alle politieke partijen die ertoe doen, hebben de Westerscheldetunnel in hun verkiezingsprogramma's opgenomen. De Zeeuwse lobby is geslaagd, maar of de tunnel daarmee ook eerder tolvrij wordt dan in 2033? Het is zeer de vraag.