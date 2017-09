Schoolbezoek aan het Rijksmuseum: ‘Een wereld van kunst ging open’

Politie stopt onderzoek naar mishandeling van meisje in rolstoel

17:37 BIGGEKERKE - De politie tast nog steeds in het duister over de mishandeling van een meisje in een rolstoel ruim twee weken geleden op de Breeweg tussen Biggekerke en Middelburg. De identiteit van het meisje, dat maandagochtend 11 september rond 08.45 uur mishandeld zou zijn door een groep jongens, is nog niet bekend.