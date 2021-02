Scholieren zijn grootste slachtoffer van de lockdown

Nieuwbouw voor Domburgs hotel De Wigwam is flinke stap dichterbij

13:45 DOMBURG - De nieuwbouw van Hotel De Wigwam aan de Herenstraat in Domburg is een stap dichterbij gekomen. Mede-eigenaar Norbert Bimmel durft nog niet te zeggen wanneer hij de gasten in het tot vernieuwde 68 kamers tellende hotel kan ontvangen. ,,Want er moeten nog de nodige procedures worden doorlopen.” Maar een belangrijke hobbel is genomen: het dagelijks bestuur van de gemeente Veere ziet geen bezwaren en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.