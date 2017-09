Scholieren krijgen gastles van de rechter: 'Hebt u zelf ooit de wet overtreden?'

MIDDELBURG - Tijdens de week van de rechtspraak geeft Nicolette van der Ploeg gastlessen aan scholieren in Middelburg. ,,Wij straffen strenger dan in andere landen, maar de gevangenis is ook iets beschaafder.''

Alles mochten ze aan haar vragen. En rechter Nicolette van der Ploeg gaf ook overal antwoord op. ,,Ik verdien een ton per jaar. Ik kan er goed van leven hoor, maar veel advocaten doen het er niet voor. En mensen uit het bedrijfsleven vinden het gezien het afbreukrisico ook te weinig.''

Van der Ploeg gaf donderdag - vanwege de week van de rechtspraak - gastlessen op de scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Docent maatschappijleer Peter Dieleman stond zijn plekje graag aan haar af. ,,Het is belangrijk voor de leerlingen. Het hoort bij hun examenstof. En wanneer komen ze anders voor een rechter?''

Verwijtbaar

Natuurlijk kwam haar salaris even ter sprake. Maar de vragen waren vooral juridisch en scherp. Hoe beoordeel je of sprake is van opzet?, wilde Wies Mondeel weten. ,,Dat is heel moeilijk'', beaamde Van der Ploeg. ,,Vaak kun je het afleiden uit de omstandigheden. Kijk, inbreken doe je nooit per ongeluk, daar kies je voor. Maar tijdens het autorijden kun je iets niet gezien hebben. Het gaat erom of iets verwijtbaar is: had je ervoor kunnen kiezen het anders te doen? Maar mensen zijn feilbaar. De officier van justitie moet het bewijs leveren. Is dat er niet, of is er te veel twijfel, dan ga je vrijuit.''

En uiteindelijk stelde Sem van Elsen haar ook die gewetensvraag: hebt u zelf ooit de wet overtreden? Van der Ploeg antwoordde zonder omhaal: ,,Ja zeker wel. Rechters zijn ook mensen. Ik ben wel eens door rood licht gefietst en ik heb wel eens te hard gereden. Dat zijn overtredingen, en daar betaal je voor. Maar dat is iets anders dan een misdrijf. Dronken rijden - of met te veel alcohol op - zal ik nooit doen. Ik heb gezien wat het met je doet als je een dodelijk ongeval op je geweten hebt. Dan ben je dader én slachtoffer van je eigen daad.''

Bovendien is ze dan dan haar baan kwijt, merkte zij op. ,,Want hoe kan ik daarna nog iemand berechten? En ik vind mijn baan veel te leuk. Ik verdien dus een ton, maar het plezier in mijn werk is ook een deel van mijn salaris.''

Jeroen de Meer: Bent u betrokken geweest bij een zaak die landelijke aandacht trok?



,,Ja, en daar was ik niet zo trots op. Het ging over mogelijke eerwraak. Een vrouw wilde scheiden maar haar man niet. Ze had gehoord dat hij een pistool had en haar en haar kinderen zou doden. Een pistool werd niet gevonden. En het leek verder ook een zaak, die niet tot een veroordeling zou gaan leiden. We hebben er met drie rechters naar gekeken en hem toch vrijgelaten. Hij moest wel een enkelband om, kreeg een contact- en straatverbod en dergelijke. Maar drie dagen later schoot hij zijn vrouw en dochter dood in het bijzijn van hun zoontje. Het was dus toch waar. Toen ik het 's avonds op tv zag, schrok ik. 'Oh nee!' Toen heb ik slecht geslapen.''

Manon Soukup: Wat was uw moeilijkste zaak?



,,Een man die zijn schoonouders met messteken om het leven heeft gebracht. Een psychopaat, hij bespeelde je. De rillingen liepen soms over mijn lijf. De eis was levenslang. Dat betekende dat hij tot zijn dood in de gevangenis zou moeten blijven. Zo'n straf wordt niet vaak uitgesproken. Een alternatief is een lange gevangenisstraf en behandeling in een tbs-kliniek. Maar de deskundige zei dat dat geen zin had. Het was een ongelooflijk griezelige en gevaarlijke mijnheer. Dat gevoel probeer je wel uit te schakelen als rechter. De angst dat iemand je na zijn vrijlating iets zou kunnen aandoen mag geen rol spelen. Het vonnis is uiteindelijk nooit uitgesproken. Op de bewuste ochtend pleegde hij zelfmoord. Ik moet bekennen dat ik toen wel opgelucht was dat ik geen uitspraak meer hoefde te doen.'



Lars Zuidinga: Bent u wel eens bedreigd?



,,Nee. Maar dat heeft ook helemaal geen zin. Want ik zit er toch en doe mijn werk zoals het moet.



Twee weken geleden ben ik nog wel flink uitgescholden. Tja, daar kan ik niks mee. Maar meestal bedanken mensen me juist, terwijl ze toch net veroordeeld zijn.



Waarom? Omdat ik naar ze luister en serieus met ze in gesprek ga. De officier van justitie komt dan met een forse eis en vaak zeggen de verdachten dan zelf ook al: 'ja, ik heb het eigenlijk ook wel verdiend'. Soms kom ik dan met een ander vonnis, of met een lagere straf. En dan blijkt uiteindelijk dat ze toch heel tevreden zijn.



En dan gaan ze weg en zeggen: 'dank u wel'. Ik heb iemand wel eens gevraagd waarom hij me bedankte. Zijn antwoord was: 'Omdat het eerlijk is gegaan'.''