Scholen moeten pas helemaal open als alle leraren zijn ingeënt

VIDEO Nog even testen op de Noordpool en dan is deze beul klaar. Apetrots zijn ze erop bij Damen Vlissingen

14:37 VLISSINGEN - Ze hebben het weer geflikt op de werf van Damen in Vlissingen. Vol passie leggen ze er de laatste hand aan de RSV Nuyina, de eerste ijsbreker die ze ooit hebben gebouwd. Natuurlijk zijn ze trots. Want het is niet zomaar een beul die ijs kraakt. Het is een high-tech laboratorium, gebouwd met militaire kennis en kunde. Een deel kan zelfs volstromen met water.