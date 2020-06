Scholen kunnen ook dit jaar naar Film by the Sea

Het educatieprogramma, dat is opgezet in samenwerking met Movies That Matter, loopt van maandag 14 tot en met 18 september. Om scholieren zo min mogelijk te laten reizen, worden er films vertoond in zes bioscopen en filmtheaters. Behalve CineCity in Vlissingen en Terneuzen gaat het om Cinema Middelburg, ’t Beest in Goes, fiZi in Zierikzee en C-Cinema Kiek in de Pot in Bergen op Zoom.