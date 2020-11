Scholen in het hele land kijken straks naar de ZB in Middelburg: unieke samenwerking met landelijke omroepen

PORTRET Lara uit Lamswaarde leeft liever in Laos

8:30 In het oerwoud in het noordwesten van Laos noemen ze haar Njaa. Dat betekent tante of moeder van iedereen. In Lamswaarde heet ze Lara, Lara Picavet. Wel met een sticker van Laos op haar auto. Zo gauw de coronaregels worden versoepeld, wil ze terug naar haar Daauw Village. ,,Want daar ligt mijn hart.”