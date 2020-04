Schoffelen, komkommers oogsten: deze Zeeuwen doen even héél wat anders

Nu ook inwoner Noord-Beveland in ziekenhuis vanwege corona

16:47 GOES - Het aantal Zeeuwen dat met ernstige coronaverschijnselen in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds maandag met zeven gestegen. Daarmee komt het totale aantal mensen in de provincie dat tot nu toe vanwege Covid-19 in het ziekenhuis is beland op 111.