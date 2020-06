Schoenwinkel Sneakers in Goes en Middelburg failliet: corona geeft het laatste zetje

Sneakers telt zo'n 45 winkels en een webshop. In het hoofdkantoor in Waalwijk werken zo’n 250 mensen. Ook in Goes (Lange Kerkstraat) en Middelburg (Lange Delft) zijn er vestigingen. Bij beide winkels was niemand bereikbaar voor een reactie. De helft van de vestigingen is in handen van franchisenemers. Die zouden wel open kunnen blijven.