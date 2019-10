Schoebertje is een ondeugd, Jip staat voor Jippie Jee - en een hoop andere huisdiernamen

Joekie Kolijn: ‘Dit zijn onze wolfjes. Het zijn Tsjecho-Slowaakse wolfhonden, een niet zo bekend ras. Chevy was de eerste en sinds 3 juli is Seven er bij, een herplaatser van 9 maanden. Een wolfhond is voor de liefhebbers: ‘It’s a way of life’. Hij is niet geschikt voor controlfreaks of voor mensen die gesteld zijn op een mooie inrichting of een mooie tuin. Een wolfhond luistert slecht, heeft een grote vrijheidsdrang, is een enorme sloper. Ze hebben heel veel beweging nodig, ook als het slecht weer is. Ze hebben weinig ‘Will to Please’. Ze vervelen zich heel snel, dus van het baasje wordt verwacht dat ze entertaint. Er gaat heel veel tijd in een wolfhond zitten. Dat klinkt misschien negatief, maar het is de bedoeling dat wolfhonden alleen maar bij echte liefhebbers terechtkomen die weten waar ze aan begonnen zijn en de consequenties ervan willen dragen. Houdt rekening met het ergste, dan kan het alleen maar meevallen. ‘If you give them your heart, You will be a part of their Pack.’