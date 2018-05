Schippersvereniging slaat alarm: 'Binnenvaart dreigt te kapseizen'

Update/video Zwangere vrouw krijgt hartstil­stand in bakkerij Hulst, baby via keizersne­de geboren

7 mei HULST - Een baby is maandagochtend geboren in Bakkerij Risseeuw in Hulst, nadat de moeder een hartstilstand had gekregen. De baby is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De moeder, een medewerkster van de bakkerij, is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar een drone die boven het incident vloog. ,,Die heeft de hulpverlening in gevaar gebracht.''