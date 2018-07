Schippers kwaad over storingen Zandkreeksluis

Kapelle­naar aangehou­den wegens bedreiging met (nep)vuurwapen

12:52 KAPELLE - In de Nieuwe Kerkstraat in Kapelle werd woensdagavond rond 19.45 uur een bedreiging met een vuurwapen gemeld bij de politie. Een 18-jarige Kapellenaar zou een 23-jarige plaatsgenoot hebben bedreigd. De politie zette meteen flink in. Het arrestatieteam (AT) werd gewaarschuwd en ook werd de politiehelikopter gevraagd ter assistentie van de collega’s op straat.