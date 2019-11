Schipper vaart in zijn eentje (en zonder vaarbewijs) met binnenvaartschip op Westerschelde

De schipper werd maandagochtend gecontroleerd bij Terneuzen, hij voer in de richting van Vlissingen. De man reageerde niet op oproepen van de politie via de marifoon. Bij controle bleek het vaarbewijs van de man verlopen.



De man voer daarnaast in zijn eentje op het binnenvaartschip. Dat is verboden op de Westerschelde. “Eén schipper aan boord is onvoldoende. Er moet nog een bemanningslid met voldoende kwalificaties aan boord zijn", meldt de politie.



Bij een kijkje in de machinekamer zag de agent dat er draaiende delen in de machinekamer niet waren afgeschermd, wat verplicht is voor de veiligheid. De schipper werd bekeurd voor de overtredingen. Dat bedrag kan flink zijn opgelopen, alleen al de bekeuring voor varen zonder (geldig) groot vaarbewijs bedraagt 1000 euro.