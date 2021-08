‘Schietpartij’ in Kerkwerve blijkt jachtongeval

Eerste boeken­markt na ruim twee jaar in Middelburg: ‘Het is voor de boeken zelf ook leuk er weer eens uit te zijn’

22 augustus MIDDELBURG - De laatste boekenmarkt in Middelburg was - schrik niet - in mei 2019. Dus ja, de boekverkopers en de boekverzamelaars zijn hartstikke blij dat er zaterdag weer een boekenmarkt mogelijk was. En zij niet alleen, lacht organisator Gert-Jan de Rooij: ,,Het is voor de boeken zelf ook leuk er weer eens uit te zijn.”