‘Schietpartij’ bij basisschool in Kloetinge blijkt vals alarm

De melding kwam om 14.18 uur binnen op het meldingenkanaal P2000. Een kwartier later meldde de politie Zeeland via Twitter dat er geen sprake was van een schietpartij. In de eerste melding die bij de politie binnenkwam van een ruzie in de nabijheid van de school was sprake van een schietpartij, waardoor er automatisch een persalarm werd uitgestuurd. Kort daarna bleek echter dat er bij de ruzie geen sprake was geweest van een schietpartij, maar dat er een steen naar een auto was gegooid. De zaak wordt verder onderzocht.