Scheurtjes in wegdek Zeelandbrug, reparatie begin juli waarschijnlijk niet voldoende

ZIERIKZEE - Er zitten scheurtjes in de Zeelandbrug. De bewegende delen moeten daardoor mogelijk eerder worden vervangen dan in 2026. Op 6 en 7 juli wordt de beschadigde asfaltlaag gerepareerd.

Op dit moment mag het verkeer over een lengte van 150 meter op de Zeelandbrug niet harder rijden dan 50 kilometer per uur. Onlangs bleek dat de slijtlaag van het asfalt is beschadigd. Om te voorkomen dat het erger wordt en om te vermijden dat auto's worden beschadigd door opspattend grind, is een snelheidsbeperking ingesteld.

Afgesloten

Als alles goed gaat is die op 8 juli voorbij. In de nacht van 6 op 7 juli stond een reguliere onderhoudsbeurt gepland. Die wordt nu gebruikt om het wegdek te repareren. Daarvoor wordt de brug afgesloten van maandag 22 uur tot dinsdagmorgen 6 uur. De rest van de dag, tot 22 uur, is dan slechts één rijbaan beschikbaar.

Daarna is de brug nog allerminst in topconditie. Bij de bewegende delen ligt het asfalt op een ondergrond van staal. Daar blijken scheurtjes in te zitten. ,,De zwaarte van het vrachtverkeer is enorm", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer). Vier jaar geleden is besloten dat voertuigen die zwaarder zijn dan 50 ton niet meer over de Zeelandbrug mogen. Door die maatregel zou vervanging van de bewegende delen kunnen wachten tot 2026.

Grote klus