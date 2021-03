Scherpbier: een apart landje, bijna België

Soms heb je als buurtschap een duwtje nodig. Dat kregen ze op Scherpbier. Preciezer: Corien Nortier-Lokerse kreeg dat zetje. In juli 2019 kwam ze met haar man Sjaak-Jan op Scherpbier nummer 1 wonen, onderaan de Henricusdijk. Aan het eind van die zomer wilde ze naar Oostburg fietsen. Vlakbij haar huis werd ze door een auto geschept. Ze vertelt: ,,Wonder boven wonder had ik alleen mijn rechter duim gebroken. Alle buurtbewoners hoorden van mijn ongeluk. We belegden een tuinfeest, op z’n Amerikaans, iedereen nam iets mee. Er waren er zeker twintig, alle permanente en vakantievierende bewoners kwamen die middag samen. Met z’n allen waren we het erover eens dat er op Scherpbier veel te hard wordt gereden en dat we dat bij het waterschap wilden aankaarten. Dat overleg moet nog plaatsvinden. Er is wel één tastbaar resultaat, we hebben nu een groepsapp.”