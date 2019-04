Schepenbouwer Damen lijdt verlies, maar maakt zich nog geen grote zorgen

De verslechterde financiële situatie is volgens Damen te wijten aan een periode van moeilijkheden in meerdere maritieme sectoren. Bedrijven die gewoonlijk orders bij de scheepsbouwer plaatsen, houden de hand op de knip, of kiezen voor een ander. Zo kreeg Damen het voorbije jaar te maken met toenemende concurrentie in de sleepbotensector en ging de order voor de bouw van twaalf mijnenjagers aan de neus van het bedrijf voorbij.

Investeringen

Een aantal recent overgenomen werven draait nog niet optimaal, licht topman Rene Berkvens de cijfers verder toe. ,,En ook investeringen op de lange termijn, die gericht zijn op deelname aan projecten, hebben nog geen vruchten afgeworpen.” Berkvens doelt onder meer op de pogingen van Damen om een order voor de bouw van vier onderzeeboten voor Defensie binnen te hengelen. De schepenbouwer is daarvoor een samenwerking aangegaan met Saab. Als die opdracht wordt binnengesleept, worden de boten in Vlissingen in elkaar gezet. Dat is immers de ‘marinebouwwerf’ van het bedrijf.

Berkvens is desalniettemin optimistisch. Hij verwacht veel van de sectoren waar Damen nog relatief kort mee bezig is, zoals de bouw van cruiseschepen. Redenen om in te grijpen in bijvoorbeeld het aantal banen ziet hij dan ook niet. ,,Damen heeft het volste vertrouwen in betere tijden in de toekomst”, zegt Berkvens. ,,We blijven investeren in ons personeel en in het behoud van werkgelegenheid.”