Schepen vlak langs de kust: prachtig én gevaarlijk. Waar kiezen we voor?

Strandbezoekers kijken - zeker bij de boulevard in Vlissingen - vaak hun ogen uit: de containerreuzen op weg naar of vanuit Antwerpen varen bijna over je tenen. Ze maken gebruik van de vaargeul Oostgat, die schepen vanaf de monding van de Westerschelde vlak langs Vlissingen, Dishoek, Zoutelande en Westkapelle naar het noorden voert. Prachtig natuurlijk, maar dat heeft ook een keerzijde. Als een schip wat te hard vaart of even uit koers raakt, veroorzaakt die regelmatig een vloedgolf op het strand. Bijna elk jaar is het minstens een keer raak, met incidenten vorige zomer (gewonden door een vloedgolf) en afgelopen voorjaar (een schip rakelings langs het Vlissingse strand) als sprekende voorbeelden.