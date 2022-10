Scheldewater stroomt volgende week de Hedwigepolder in: ‘Daar gaan we geen feestje van maken’

In de loop van volgende week stroomt voor het eerst water uit de Westerschelde de voormalige Hedwigepolder in. Dat is geen reden voor een feestje, vindt gedeputeerde Anita Pijpelink.

Ruim zeventien jaar nadat de afspraak werd opgenomen in de Scheldeverdragen is het komende week zo ver: dan stroomt het eerste Scheldewater in de geulen die zijn gegraven in wat ooit de Hedwigepolder was. Het exacte moment is nog niet te bepalen, de verwachting is midden volgende week bij hoogwater aan het einde van de dag.

Pijnlijk moment

Er zullen geen bestuurders bij aanwezig zijn en aan het moment wordt geen feestelijk tintje gegeven, kondigde gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, natuur) vrijdag aan in de Statencommissie ruimte. Daarvoor heeft de strijd over wel of niet ontpolderen te lang geduurd en voor te veel mensen is de uitkomst ongewenst. ,,Ik merk toch een heel bedrukte stemming hier", zei Gert-Jan Minderhoud (Partij voor Zeeland) na de mededeling van de gedeputeerde.

Quote Die bedrukte stemming is een erkenning van de pijn en de emotie van veel mensen Anita Pijpelink, Gedeputeerde

,,Die bedrukte stemming is een erkenning van de pijn en de emotie van veel mensen", antwoordde Pijpelink. ,,Die wil ik recht doen op dit voor hen pijnlijke moment. Dat is wat u hoort." Ze wees erop dat het binnenstromen van het Scheldewater niet te vergelijken is met het vullen van een badkuip. De aannemer is deze week bij de radartoren in de Prosperpolder begonnen met het weghalen van het laatste restje dijk. De geulen van de Vlaamse Prosperpolder lopen inmiddels door naar de Nederlandse Hedwigepolder. Daar stroomt het water in de loop van de tijd naartoe. ,,Dat is een proces van een aantal weken", aldus Pijpelink.

Zorgen over PFAS

De effecten worden gemonitord, omdat omwonenden zich zorgen maken over PFAS in het Scheldewater.