Scheldestromen wint Waterinnovatieprijs

Grote brand in woning en schuur in Dorpsstraat Retranchement

16:08 RETRANCHEMENT - De brandweer is maandag met drie blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt voor een grote brand op de hoek van de Dorpsstraat en de Killedijk in Retranchement. Er was brand uitgebroken in een schuur waar hout opgeslagen werd. Het vuur was overgeslagen naar de woning. Er was niemand in het huis aanwezig.