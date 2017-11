Scheepvaartroute Krammer-Hansweert minder lang gestremd

Gault&Millau: Claudia Brevet van Inter Scaldes Gastvrouw van het Jaar 2018

9:59 UTRECHT - Tijdens de 12e Gault&Millau Awards is Claudia Brevet van Manoir Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen uitgeroepen tot Gastvrouw van het Jaar 2018. AIRrepublic in Cadzand van de Zeeuwse topkok Sergio Herman is met een score van 16 punten (van maximaal 20) één van de hoogst genoteerde nieuwkomers in de Gault&Millau Gids.