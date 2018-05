Scheepswerf Damen Schelde blij over aankomende orders Koninklijke Marine

Ga er maar aan staan: een rally rijden in een Mini

7:00 KRABBENDIJKE - In 2 weken 11 landen doorkruisen en 8.500 kilometer afleggen, zonder gps en snelwegen te gebruiken. Dat is in het kort de Baltic Sea Rally. Vrienden Bart Jalink en Patrick Marcusse gaan de uitdaging aan. In een Mini Cooper Classic uit 1991. „Als we van iedereen die ons voor gek heeft verklaard een euro hadden gekregen, waren we nu stinkend rijk!”