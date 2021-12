Scheepshoorn blijft verplicht bij mist: ‘Hoe lager de toon, hoe groter het schip’

Prettig om iets te horen

Het Schelde Coördinatie Centrum volgt schepen tussen Antwerpen en de Noordzee. Indien nodig wordt direct met de kapitein of de loods gecommuniceerd. Zelf beschikken schippers over geavanceerde radarsystemen en elektronische kaarten. In het donker varen bestaat eigenlijk niet meer. Stuurlui weten precies waar ze zijn en wat zich om hen heen bevindt. ,,Toch is het prettig om iets te zien, of als dat niet kan, iets te horen”, legt Georg Jaburg uit. Hij is loods en voorzitter van de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden. ,,Het radarsysteem biedt een vereenvoudigd plaatje van schepen die in de buurt zijn, de wal, de boeien. Met geluidsignalen geven schepen aan waar ze zich bevinden. Dat geeft toch een bepaalde zekerheid.”