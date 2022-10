‘Schandpaal’ vervuiling Schelde na dertig jaar niet verdwenen

,,Die schandpaal is geplaatst in 1990. Toen was ik nog niet eens geboren en nog steeds wordt de Schelde zwaar verontreinigd.” GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht is de Scheldedijk bij Rilland opgeklommen. Naast de grenspaal met het nummer 269 staat een grote houten paal waarin de letters ‘Schandpaal’ zijn gebeiteld. Ria Beckers, toenmalige voorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, plaatste de paal uit protest tegen de vervuiling van de Schelde.